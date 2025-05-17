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Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря выходным днем

Котяков: идеи законодательно закрепить 31 декабря выходным днем не обсуждаются.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Инициативы о том, чтобы законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, сейчас не обсуждаются ни в Госдуме, ни в правительстве, сказал РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что для того, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным днем, требуется внесение изменений в законодательство.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — сказал Котяков в ответ на вопрос, прорабатываются ли сейчас такие инициативы.

На просьбу уточнить, может ли Минтруд инициировать этот процесс, он отметил, что любое министерство может быть инициатором законодательной инициативы.

«Тогда она вносится в правительство, рассматривается на заседании правительства, потом вносится в Государственную думу. Такой порядок», — разъяснил Котяков.