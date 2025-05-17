В Минтруда пояснили, стоит ли россиянам надеяться на 31 декабря в качестве выходного

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу [официальному закреплению 31 декабря выходным днем]», — пояснил министр в беседе с РИА Новости. В ответ на вопрос о возможной инициативе со стороны Минтруда, он пояснил, что любое министерство может выступить с законодательной инициативой, после чего она проходит рассмотрение в правительстве и далее вносится в Госдуму.