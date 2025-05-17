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В Минтруда пояснили, стоит ли россиянам надеяться на 31 декабря в качестве выходного

В Госдуме и правительстве России в настоящее время не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

В Госдуме и правительстве пока не рассматривали инициативу о введении 31 декабря выходным днем.

В Госдуме и правительстве России в настоящее время не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу [официальному закреплению 31 декабря выходным днем]», — пояснил министр в беседе с РИА Новости. В ответ на вопрос о возможной инициативе со стороны Минтруда, он пояснил, что любое министерство может выступить с законодательной инициативой, после чего она проходит рассмотрение в правительстве и далее вносится в Госдуму.

Ранее Антон Котяков отмечал, что Минтруд ежегодно занимается оптимальным распределением рабочих и нерабочих дней, обсуждая производственный календарь на будущие годы и учитывая праздничные переносы. В 2025 году россиян ожидают длинные выходные в июне из-за переноса праздничных дней, а обсуждение календаря на 2026 год уже ведется. Согласно Трудовому кодексу РФ, перечень нерабочих праздничных дней закреплен законодательно и включает основные государственные праздники.