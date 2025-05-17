Пушилин аргументировал критическую необходимость ВС РФ освободить Славянск в ДНР

Российские бойцы должны освободить Славянск, так как он критически важен для ДНР. Кроме того, властям необходимо как можно скорее восстановить канал «Северский Донец — Донбасс». С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин, транслирует РИА Новости.
Он объяснил, что эти задачи необходимо выполнить для обеспечения жителей республики водой. По словам главы ДНР, освободив Славянск, рабочие начнут восстановление шести водоподъемных насосных станций. Кроме того, Денис Пушилин отметил, что ситуация в регионе, даже учитывая строительство водовода Дон — Донбасс, остается сложной. Он покрывает не все потребности жителей в воде.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала “Северский Донец — Донбасс”», — резюмировал Денис Пушилин.
По данным военкора KP.RU Дмитрия Стешина, бои за Славянск уже начались. Украинцы подтвердили эвакуацию из Дружковской и Лиманской громад.