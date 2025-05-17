Пушилин аргументировал критическую необходимость ВС РФ освободить Славянск в ДНР

Он объяснил, что эти задачи необходимо выполнить для обеспечения жителей республики водой. По словам главы ДНР, освободив Славянск, рабочие начнут восстановление шести водоподъемных насосных станций. Кроме того, Денис Пушилин отметил, что ситуация в регионе, даже учитывая строительство водовода Дон — Донбасс, остается сложной. Он покрывает не все потребности жителей в воде.