Экс-губернатор Приморья представил первый российский гибридный болид

Над проектом три года работала междисциплинарная команда из 26 человек, где 80% составили студенты и магистры вуза. «Это не просто машина, а демонстрация возможностей наших студентов», — отметил директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде, который станет первым тест-пилотом FDR 24 мая на гонке Russian Endurance Challenge.