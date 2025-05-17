Экс-губернатор Приморья представил первый российский гибридный болид

Московский политехнический университет представил первый российский гибридный гоночный спортпрототип FDR12. Презентация прошла под руководством ректора вуза Владимира Миклушевского, который ранее занимал пост губернатора Приморского края. Разработка призвана продемонстрировать потенциал отечественного автопрома — автомобиль на 70% состоит из российских комплектующих, причём большинство деталей изготовлено в лабораториях университета.
Ключевой особенностью прототипа стала гибридная энергоустановка и несущая конструкция из инновационных материалов: многослойного углепластика с алюминиевыми сотами. По словам Миклушевского, проект развенчивает миф о невозможности создания в России современных легковых авто. «Подобные спорткары служат испытательной платформой для технологий, которые потом внедряют в серийное производство», — пояснил ректор.
Над проектом три года работала междисциплинарная команда из 26 человек, где 80% составили студенты и магистры вуза. «Это не просто машина, а демонстрация возможностей наших студентов», — отметил директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде, который станет первым тест-пилотом FDR 24 мая на гонке Russian Endurance Challenge.
Интерес к разработке проявили зарубежные партнёры. Главный редактор африканского телеканала Dravt TV Баси Хафиз назвал проект «примером успешного технологического сотрудничества». Среди промышленных партнёров — компания Rolf, разработавшая специальное моторное масло, а также S.motorsport, ShonX и другие отечественные предприятия.