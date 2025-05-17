Россиянам перечислили, кому противопоказано использовать шампунь против выпадения волос

Шампуни с лечебным эффектом против выпадения волос следует применять с осторожностью. Врачи предупреждают, что некоторым даже противопоказано его использовать. Об этом KP.RU трихолог Светлана Бодрова.
— Следует отметить, что использование медицинских шампуней, содержащих лекарственные компоненты, не рекомендуется применять никому без предварительной консультации со специалистом. Лечебные шампуни не рекомендованы беременным, кормящим женщинам, аллергикам и людям с людям с заболеваниями кожи волосистой части головы в период обострения, — пояснила медик.
Иногда шампунь и вовсе не требуется, и волосистую часть головы трогать не всегда нужно. Например, если волосы выпадают из-за заболевания, где одним из симптомов может выступать потеря волос.
— При телогеновом выпадении волос, вызванном железодефицитной анемией, достаточно вылечить анемию медикаментозно, и волосы восстановятся самостоятельно. Если человек с серьезной проблемой выпадения волос сам купит шампунь на свой выбор, то положительной динамики можно не ждать, — подчеркнула специалист.