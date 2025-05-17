Появились новые подробности избиения искалеченной в Дубае модели Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук, которая в марте была найдена с тяжелыми травмами на обочине дороги в Дубае, в настоящее время чувствует себя лучше и проходит восстановление под наблюдением врачей. Но параллельно в Сети всплыли видео с истязаниями девушки.
Мария уже говорит, но все еще не может ходить.
По словам близкой подруги Ковальчук, которая находится рядом с ней в ОАЭ, состояние девушки улучшилось,
«С того момента как я прилетела в Дубай, я практически каждый день у Мари. Лечение продолжается», — сообщила aif.ru девушка.
Мария перенесла восемь операций, включая вмешательства на позвоночнике, руках и ногах. Впереди — еще как минимум одна операция на нижнюю конечность и длительная реабилитация. Как поделились знакомые Ковальчук, сейчас она уже может говорить, но передвигаться пока не удается.
«Не обращаем внимания на троллей».
Помимо борьбы за здоровье, Марии и ее окружение сталкиваеся с давлением со стороны общественности и волной угроз в интернете. В адрес девушки и ее семьи звучат язвительные комментарии и обвинения. Подруга Ковальчук призналась aif.ru, что на это семья и близкие стараются не реагировать.
«На троллей внимание уже давно не обращаем», — отметила собеседница.
Мать Марии Ковальчук, Анна, с самого начала трагедии предпочитает не распространяться о случившемся. Женщина прилетела в ОАЭ, чтобы быть рядом с дочерью.
Находясь в Дубае, мать модели Марии Ковальчук отказывается от развернутых комментариев для СМИ. Изначально Анна поясняла, что не может разглашать детали происшествия в связи с продолжающимся следствием. Позже она прямо заявила: «Я не могу говорить, пока нахожусь здесь».
Что произошло в Дубае с Ковальчук.
Напомним, 19 марта 2025 года Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. По версии местных правоохранительных органов, травмы могли быть получены в результате падения с высоты. Однако семья и друзья модели не верят в эту версию и предполагают, что девушка могла стать жертвой торговли людьми и насилия.
«Официальная версия — падение. Но мы не исключаем гораздо более страшного сценария. Мария могла попасть в беду — и не сама по своей вине», — говорили ее близкие в конце марта.
Однако в мае появилась информация о том, что родственники Марии Ковальчук начали опасаться возможных последствий, связанных с обстоятельствами произошедшего. По словам знакомой девушки, близкие обеспокоены тем, что в ОАЭ ситуацию могут связать с запрещенными видами деятельности.
Откуда в Сети появились видео избиений модели Ковальчук.
В Сети активно распространяются видео жесткого характера с участием модели Марии Ковальчук. На кадрах девушка запечатлена в сценах с элементами БДСМ — ее фиксируют специальными средствами, туго перематывают тело клейкой лентой, наносят удары по ногам и другим частям тела.
Как стало известно, Ковальчук начала сотрудничество с зарубежной студией фетиш-контента в декабре 2023 года. Первый ролик с ее участием появился 7 декабря. Контент продолжают распространять на платной основе: цена за ролики варьируется в зависимости от длительности, сюжетной составляющей и используемого реквизита.
По информации aif.ru, на протяжении нескольких месяцев Ковальчук активно участвовала в съемках подобного контента и открыто говорила об этом в своих социальных сетях. Более того, она делилась постами с закрытых эротических вечеринок, на которые ходила вместе с подругой — бывшей порноактрисой Ангелиной Дорошенковой.
После того как модель была найдена в бессознательном состоянии на обочине дороги в Дубае, близкие девушки попытались удалить ее откровенные материалы из сети. Однако значительная часть фото- и видеоконтента все еще доступна на специализированных платформах, в том числе на ресурсах, связанных с деятельностью Дорошенковой.