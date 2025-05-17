Появились новые подробности избиения искалеченной в Дубае модели Ковальчук

Напомним, 19 марта 2025 года Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае с множественными переломами. По версии местных правоохранительных органов, травмы могли быть получены в результате падения с высоты. Однако семья и друзья модели не верят в эту версию и предполагают, что девушка могла стать жертвой торговли людьми и насилия.