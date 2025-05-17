Эксперты обсудили меры борьбы с нелегальным оборотом табака в Омской области

Предлагается перераспределить часть табачных акцизов в региональные бюджеты и привести их в соответствие с уровнем стран ЕАЭС. В 2024 году федеральный бюджет получил от акцизов на табак более 826 млрд рублей, в то время как потери от нелегальной торговли составили свыше 127 млрд рублей.