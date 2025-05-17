Эксперты обсудили меры борьбы с нелегальным оборотом табака в Омской области

В Омской области доля нелегального табака достигла критической отметки. По данным АНО «Национальный научный центр компетенций», каждая пятая сигарета в регионе (19,3%) продается вне закона.
Эта проблема обсуждалась на круглом столе, организованном Общественной палатой Омской области при поддержке Ассоциации малоформатной торговли. Участники дискуссии сошлись во мнении, что регионам не хватает полномочий для эффективной борьбы с незаконным оборотом табачной продукции.
Предлагается перераспределить часть табачных акцизов в региональные бюджеты и привести их в соответствие с уровнем стран ЕАЭС. В 2024 году федеральный бюджет получил от акцизов на табак более 826 млрд рублей, в то время как потери от нелегальной торговли составили свыше 127 млрд рублей.
Несмотря на усилия контрольно-надзорных органов, которые за последние 10 месяцев изъяли в Сибирском федеральном округе 2,3 млн единиц табачной продукции (2,1 млн сигарет), проблема остается острой.
Эксперты подчеркивают необходимость повышения эффективности правоприменения, направленного на противодействие нелегальному обороту табака и никотинсодержащей продукции, а также на ограничение доступа к ним несовершеннолетних. В условиях моратория на внеплановые проверки торговых точек особую важность приобретает общественный контроль на местах.