Вологжане поделились лайфхаками, как обойти «сухой закон» в отдельно взятом городе

«Чтобы душевно посидеть с друзьями у подъезда, мы добавляем ром в бутылки с кока-колой или наливаем водку в стаканчики из-под кофе, — делится своим лайфхаком один из местных жителей Леонид. — Чекушки всегда в наличии у бабушек возле подъездов — можно купить у них с минимальной наценкой. А у таксистов ассортимент побольше. Просто заказываешь спиртное по “винной карте”, которая в подарок под рукой у водилы, вызываешь такси и вуаля — тебе доставят все, что нужно. Сама услуга доставки стоит 700 рублей. Разорительно, конечно, если бухать каждый день, но раз в неделю позволить себе алкокурьера можно. Ребята, чувствую, поднялись на своем подпольном бизнесе. Их теперь кормит не пассажир в салоне, а ящик в багажнике».