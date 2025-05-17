Вологжане поделились лайфхаками, как обойти «сухой закон» в отдельно взятом городе

Среди российских городов в эпицентре алкогольного противостояния оказалась Вологда. С 1 марта в регионе стартовал эксперимент по радикальному ограничению продаж алкоголя. По будням у вологжан есть всего два часа в сутках, чтобы приобрести спиртное. Затариться винно-водочными изделиями можно только с 12:00 до 14:00. Казалось бы, здесь настало смутное время «сухого закона» горбачевской эпохи. Жизнь остановилась… Для значительной доли населения она потеряла краски и даже смысл. Ведь среди немусульманских регионов Вологодская область теперь в авангарде борьбы с пьянством.
Но, как выясняется, не все так плохо. По выходным алкомаркеты работают в прежнем режиме. Статистика о росте продаж на черном рынке отсутствует. Магазины, торгующие самогонными аппаратами, а такие в Вологде есть, не отмечают ажиотажа вокруг своей продукции. Повышенный потребительский спрос, как здесь заявляют, отсутствует. Тишь да гладь.
Итоги антиалкогольной компании подводить еще рано — запрет действует всего 2,5 месяца. Но пьяных на улицах города уже стало значительно меньше, а число преступлений на алкогольной почве сократилось за пару месяцев на 7%. Это ли не показатель?
Самый жёсткий антиалкогольный режим должен убить сразу нескольких «зайцев». Ограничив доступность алкоголя, регион приблизится к эталону — Чеченской республике, где почти не фиксируется пьяных драк и нет смертности от последствий бурных возлияний. Политика местного правительства нацелена на разорение всех «наливаек» и принуждение крупных алкосетей покинуть этот регион. Во главе угла амбициозный план — выработать опыт «оздоровления нации» на примере одного отдельно взятого субъекта федерации.
Но этот опыт только вырабатывается, а опыт обхода антиалкогольных законов и постановлений накоплен, можно сказать, веками. У россиянина он в генах. Обратная сторона мартовского решения абсолютно предсказуема.
На практике получилось, что выросли очереди в «Бристолях», вологжане по выходным закупаются ящиками впрок, растет число точек нелегальной торговли, хотя эту информацию официально никто не подтвердит. Настойки из аптек снова в моде.
«Чтобы душевно посидеть с друзьями у подъезда, мы добавляем ром в бутылки с кока-колой или наливаем водку в стаканчики из-под кофе, — делится своим лайфхаком один из местных жителей Леонид. — Чекушки всегда в наличии у бабушек возле подъездов — можно купить у них с минимальной наценкой. А у таксистов ассортимент побольше. Просто заказываешь спиртное по “винной карте”, которая в подарок под рукой у водилы, вызываешь такси и вуаля — тебе доставят все, что нужно. Сама услуга доставки стоит 700 рублей. Разорительно, конечно, если бухать каждый день, но раз в неделю позволить себе алкокурьера можно. Ребята, чувствую, поднялись на своем подпольном бизнесе. Их теперь кормит не пассажир в салоне, а ящик в багажнике».
Полусухой закон «вологодского мечтателя», а именно так называют губернатора Филимонова в узких кругах, привел к тому, что работающая часть населения, которая не может покупать алкоголь в строго отведенное время, попала в зависимость от барыг. Им приходится совершать оптовые покупки по выходным или пользоваться услугами таксистов.
«Чувство, что за тебя снова решили, когда и что пить, — заявляет блогер Андрей Самохвалов. — А самое парадоксальное, что алкоголя не стало меньше. Все стало просто дороже и бессмысленнее».
Социальные психологи тоже уже высказались по этому поводу. Они полагают, что ограничение только усиливает напряжение. Формально закон соблюдается, но по факту «наливайки», таксисты, смекалистые старушки и аптеки в режиме 24/7 справляются лучше любого ТЦ. Селлеры адаптировались, покупатели адаптировались. Продавцы говорят, что в основном люди покупают алкоголь в пятницу или в выходные. На сайте или в приложении магазина можно сделать предзаказ, но его все равно отдадут только в разрешенные для торговли часы. Как итог — люди больше напиваются по выходным.