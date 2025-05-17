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Работы на линии канализации во Владивостоке привели к коммунальной аварии на водопроводе

Накануне жители микрорайона Змеинка остались на несколько часов без холодной воды, потому что бригада «Приморского водоканала» повредила водовод при прокладке новой канализационной трубы от ЖК «Wave», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Коммунальная авария произошла 16 мая около 16:00. Жители оставались без водоснабжения более четырёх часов — весь пятничный вечер. В ответ на сообщение о коммунальной аварии в telegram-чат Константина Шестакова последовал ответ от МЦУ Владивостока, что без коммунальной услуги оказался всего один многоквартирный дом, но горожане сообщали в чате, что «обезвоженных» домов было не менее шести. Некоторым абонентам вернули холодную воду только к утру 17 мая.

Горожане в очередной раз поднимают вопрос бесконтрольной уплотнительной застройки микрорайона, инфраструктура которого не рассчитана на такой объём жилого фонда. Избыток жилых комплексов ведёт к нехватке мест в детских садах и школах, постоянным заторам на дорогах (на Змеинке всего одна основная дорога, а общественный транспорт представлен всего двумя маршрутами автобуса, что мотивирует жителей пересаживаться на личный транспорт) и регулярным авариям на коммунальных сетях.

Ещё один негативный эффект от постоянных строек на Змеинке — уничтожение благоустройства. После проведения земляных работ бригады не всегда восстанавливают его. В частности, жители Змеинки сообщают, что 15 мая 2025 года бригадой «Приморского водоканала» для прокладки канализации к вышеупомянутому ЖК «Wave» был вскрыт асфальт на автобусной остановке «Детская больница» в районе дома № 15 по улице Зои Космодемьянской. Асфальтовое покрытие не восстановлено, траншею только засыпали щебёнкой.

Ранее сообщалось, что жители другого переуплотнённого спального микрорайона Владивостока — Снеговой Пади запустили петицию о запрете дальнейшего жилищного строительства до тех пор, пока микрорайон не обеспечат недостающей инфраструктурой. На момент подготовки публикации петицию в адрес полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подписали более 1,4 тыс. жителей.

Жители Змеинки, в свою очередь, добиваются отмены изменения назначения земельного участка, где сейчас зеленеет лес, но в перспективе появятся очередные жилые многоэтажки. Администрация Владивостока попыталась добиться расторжения договора аренды на «комплексное развитие территории» в микрорайоне Змеинка через суд, но это не удалось сделать даже через Апелляционный суд.