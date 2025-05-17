Работы на линии канализации во Владивостоке привели к коммунальной аварии на водопроводе

Коммунальная авария произошла 16 мая около 16:00. Жители оставались без водоснабжения более четырёх часов — весь пятничный вечер. В ответ на сообщение о коммунальной аварии в telegram-чат Константина Шестакова последовал ответ от МЦУ Владивостока, что без коммунальной услуги оказался всего один многоквартирный дом, но горожане сообщали в чате, что «обезвоженных» домов было не менее шести. Некоторым абонентам вернули холодную воду только к утру 17 мая.