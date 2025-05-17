Работы на линии канализации во Владивостоке привели к коммунальной аварии на водопроводе

Коммунальная авария произошла 16 мая около 16:00. Жители оставались без водоснабжения более четырёх часов — весь пятничный вечер. В ответ на сообщение о коммунальной аварии в telegram-чат Константина Шестакова последовал ответ от МЦУ Владивостока, что без коммунальной услуги оказался всего один многоквартирный дом, но горожане сообщали в чате, что «обезвоженных» домов было не менее шести. Некоторым абонентам вернули холодную воду только к утру 17 мая.
Горожане в очередной раз поднимают вопрос бесконтрольной уплотнительной застройки микрорайона, инфраструктура которого не рассчитана на такой объём жилого фонда. Избыток жилых комплексов ведёт к нехватке мест в детских садах и школах, постоянным заторам на дорогах (на Змеинке всего одна основная дорога, а общественный транспорт представлен всего двумя маршрутами автобуса, что мотивирует жителей пересаживаться на личный транспорт) и регулярным авариям на коммунальных сетях.
Ещё один негативный эффект от постоянных строек на Змеинке — уничтожение благоустройства. После проведения земляных работ бригады не всегда восстанавливают его. В частности, жители Змеинки сообщают, что 15 мая 2025 года бригадой «Приморского водоканала» для прокладки канализации к вышеупомянутому ЖК «Wave» был вскрыт асфальт на автобусной остановке «Детская больница» в районе дома № 15 по улице Зои Космодемьянской. Асфальтовое покрытие не восстановлено, траншею только засыпали щебёнкой.
Ранее сообщалось, что жители другого переуплотнённого спального микрорайона Владивостока — Снеговой Пади запустили петицию о запрете дальнейшего жилищного строительства до тех пор, пока микрорайон не обеспечат недостающей инфраструктурой. На момент подготовки публикации петицию в адрес полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подписали более 1,4 тыс. жителей.
Жители Змеинки, в свою очередь, добиваются отмены изменения назначения земельного участка, где сейчас зеленеет лес, но в перспективе появятся очередные жилые многоэтажки. Администрация Владивостока попыталась добиться расторжения договора аренды на «комплексное развитие территории» в микрорайоне Змеинка через суд, но это не удалось сделать даже через Апелляционный суд.