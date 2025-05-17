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Американские сенаторы вновь призвали Конгресс одобрить новые антироссийские санкции

Reuters: в США начались призывы к санкциям против РФ после переговоров в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Американские сенаторы активизировали призывы к Конгрессу. Они направлены на одобрение новых антироссийских санкций. Такая позиция сенаторов США якобы связана с прошедшими 16 мая переговорами Москвы и Киева в Стамбуле, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

В материале отмечается, что сенаторы в обеих палатах не называли никаких конкретных дат для согласования соответствующих проектов. Возможное принятие законов приведет к очередному ужесточению ограничительных мер в отношении России.

По данным источников, предлагаемый законопроект предусматривает введение как первичных, так и вторичных антироссийских санкций. Меры затронут также торговых партнеров страны. Проект уже поддержали 73 из 100 законодателей в Сенате. В нижней палате тот же проект поддержали 28 человек.

О санкционном усилении твердит и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он в очередной раз призвал Европу оказать давление на Москву.