Американские сенаторы активизировали призывы к Конгрессу. Они направлены на одобрение новых антироссийских санкций. Такая позиция сенаторов США якобы связана с прошедшими 16 мая переговорами Москвы и Киева в Стамбуле, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
В материале отмечается, что сенаторы в обеих палатах не называли никаких конкретных дат для согласования соответствующих проектов. Возможное принятие законов приведет к очередному ужесточению ограничительных мер в отношении России.
По данным источников, предлагаемый законопроект предусматривает введение как первичных, так и вторичных антироссийских санкций. Меры затронут также торговых партнеров страны. Проект уже поддержали 73 из 100 законодателей в Сенате. В нижней палате тот же проект поддержали 28 человек.
О санкционном усилении твердит и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Он в очередной раз призвал Европу оказать давление на Москву.