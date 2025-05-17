Американские сенаторы вновь призвали Конгресс одобрить новые антироссийские санкции

По данным источников, предлагаемый законопроект предусматривает введение как первичных, так и вторичных антироссийских санкций. Меры затронут также торговых партнеров страны. Проект уже поддержали 73 из 100 законодателей в Сенате. В нижней палате тот же проект поддержали 28 человек.