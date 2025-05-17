Дачников предупредили о штрафе за неправильное приготовление шашлыка

«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5−15 тысяч рублей», — рассказала Бурякова.