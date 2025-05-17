Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антициклональный вариант погоды ждет Челябинскую область в выходные

Антициклональный вариант погоды ждет Челябинскую область в выходные — облаков будет немного, а вероятность осадков невелика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 69% 750 мм рт. ст. +25°

Днем в субботу, 17 мая, при переменной облачности преимущественно без осадков и плюс 17−22. Ветер северо-западный, северный, его скорость 3−8 м/с, порывы до 14 м/с.

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха 18 мая ночью плюс 3−8, в горах и низинах — до минус 2, по предварительным данным; а днем столбики термометров дотянутся до 15−20 при отдельных порывах северо-западного ветра до 13 м/с.

В понедельник, 19 мая, днем к Уралу приблизится циклон с районов Белоруссии, пройдут дожди, но будет тепло: ночью плюс 5−10, днем — 18−23, ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы до 15 м/с.