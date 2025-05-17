Антициклональный вариант погоды ждет Челябинскую область в выходные

В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха 18 мая ночью плюс 3−8, в горах и низинах — до минус 2, по предварительным данным; а днем столбики термометров дотянутся до 15−20 при отдельных порывах северо-западного ветра до 13 м/с.