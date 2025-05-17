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На бульваре Архитекторов в Омске подключают свет и обустраивают пешеходные зоны

Сейчас на участке работают более 70 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

На бульваре Архитекторов в Омске начался активный этап работ по благоустройству. Подрядчик приступил к монтажу уличного освещения. Более 650 современных светильников трех уровней мощности будут освещать дорогу и пешеходные зоны на протяжении всего бульвара.

Новости с участка опубликовал в телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

Параллельно ведутся работы по разделению проезжей части и пешеходных зон. Устанавливается гранитный бордюрный камень для проезжей части, а зоны пешеходного тротуара и велодорожки отделяются бетонными поребриками. Тротуар будет выложен плиткой, а велодорожка — красным асфальтобетоном.

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

Наиболее активные работы сейчас развернуты на участке от улицы Степанца до улицы Крупской. В общей сложности, на четырехкилометровом участке бульвара задействованы более 70 рабочих и 30 единиц техники.

Ранее мы писали, что в Омске малолетние вандалы разбили остановку «Поселок Южный».