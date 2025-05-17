Астрономы показали видео «космической медузы» в небе над Приангарьем

Запись опубликовал в Telegram-канале, посвященном наблюдению за звездами, планетами, галактиками и туманностями, председатель Иркутского астрономического общества Павел Никифоров.
«Снова “космическая медуза” над Приангарьем! Наши наблюдатели смогли запечатлеть явление в небе», — сообщает канал «Иркутский астроном».
«Космическими медузами» обычно именуют атмосферный феномен, связанный с запуском космических ракет. Солнечный свет незадолго перед рассветом или вскоре после заката отражается от их частично рассеявшихся выхлопных газов и формирует видимый с Земли феномен. Люди иногда принимают его за НЛО.
На этот раз в объектив попал, по информации астрономов, след ракеты Falcon-9, отразивший солнечные лучи после запуска в 21:43 по иркутскому времени с космодрома Ванденберг (США).