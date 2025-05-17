Астрономы показали видео «космической медузы» в небе над Приангарьем

«Космическими медузами» обычно именуют атмосферный феномен, связанный с запуском космических ракет. Солнечный свет незадолго перед рассветом или вскоре после заката отражается от их частично рассеявшихся выхлопных газов и формирует видимый с Земли феномен. Люди иногда принимают его за НЛО.