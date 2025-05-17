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Астрономы показали видео «космической медузы» в небе над Приангарьем

Впечатляющее оптическое явление попало на видео, снятое жителями Братска Иркутской области. Они зафиксировали в небе так называемую «космическую медузу».

Источник: Соцсети

Запись опубликовал в Telegram-канале, посвященном наблюдению за звездами, планетами, галактиками и туманностями, председатель Иркутского астрономического общества Павел Никифоров.

«Снова “космическая медуза” над Приангарьем! Наши наблюдатели смогли запечатлеть явление в небе», — сообщает канал «Иркутский астроном».

«Космическими медузами» обычно именуют атмосферный феномен, связанный с запуском космических ракет. Солнечный свет незадолго перед рассветом или вскоре после заката отражается от их частично рассеявшихся выхлопных газов и формирует видимый с Земли феномен. Люди иногда принимают его за НЛО.

На этот раз в объектив попал, по информации астрономов, след ракеты Falcon-9, отразивший солнечные лучи после запуска в 21:43 по иркутскому времени с космодрома Ванденберг (США).