Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военблогер заявил о сбитом российскими военными украинском МиГ-29 в зоне СВО

Российский военный блогер, известный под псевдонимом «Воевода Вещает», сообщил в своем Telegram-канале о том, что российские военные сбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Российский военный блогер, известный под псевдонимом «Воевода Вещает», сообщил в своем Telegram-канале о том, что российские военные сбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Блогер отметил, что ожидает подтверждения этой информации со стороны украинских источников.

— Наши (военнослужащие — прим. «ВМ») отчитываются о сбитом МиГ-29 противника. Ждем подтверждения от агентуры со стороны противника, — говорится в сообщении.

16 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. 8 мая российские военные до начала перемирия освободили Троицкое в том же регионе. К этому также была причастна группировка войск «Центр».

6 мая Минобороны РФ также сообщило об освобождении населенного пункта Лысовка, расположенного в Донецкой Народной Республике. Этого удалось добиться благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, российская армия 28 апреля освободила село Каменка в Харьковской области. При этом ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника по всем участкам фронта, в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Так, военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в селе Нескучное. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.