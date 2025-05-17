Российский военный блогер, известный под псевдонимом «Воевода Вещает», сообщил в своем Telegram-канале о том, что российские военные сбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Блогер отметил, что ожидает подтверждения этой информации со стороны украинских источников.
— Наши (военнослужащие — прим. «ВМ») отчитываются о сбитом МиГ-29 противника. Ждем подтверждения от агентуры со стороны противника, — говорится в сообщении.
16 мая стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. 8 мая российские военные до начала перемирия освободили Троицкое в том же регионе. К этому также была причастна группировка войск «Центр».
6 мая Минобороны РФ также сообщило об освобождении населенного пункта Лысовка, расположенного в Донецкой Народной Республике. Этого удалось добиться благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».
Кроме того, российская армия 28 апреля освободила село Каменка в Харьковской области. При этом ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника по всем участкам фронта, в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Так, военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в селе Нескучное. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.