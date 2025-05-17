Десять популярных среди россиян стран готовы обменивать рубли

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Туристы жаловались на то, что перед поездкой за рубеж в России им продавали купюры старого образца, а за границей требовали уже нового образца.