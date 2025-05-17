Десять популярных среди россиян стран готовы обменивать рубли

Россиянам рассказали о странах, где охотнее всего принимают рубли.
Возможность обменять рубли на местную валюту за границей у российских туристов есть как минимум в десяти странах. В частности, в Турции, Грузии, Казахстане, Таиланде. Соответствующая информация следует из анализа данных сайтов обменных пунктов и банков, расположенных в крупнейших аэропортах и городах мира.
«Рубли можно обменять как пунктах обмена в аэропортах, так и в городских банках Турции, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Корее, Таиланде и Венгрии для конвертации рубля требуется обращаться именно в банки в городе», — уточнило РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Туристы жаловались на то, что перед поездкой за рубеж в России им продавали купюры старого образца, а за границей требовали уже нового образца.