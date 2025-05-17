Пушилин: Обеспечение ДНР водой возможно только после освобождения Славянска

— Прорабатываются все дополнительные варианты, которые могут стабилизировать ситуацию. На этом делаем основной акцент, чтобы сейчас была возможность пусть даже с подачей воды по графикам, пусть даже с определенными ограничениями, но создать стабильность в плане подачи воды, — цитирует Пушилина РИА Новости.