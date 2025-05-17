Пушилин: Обеспечение ДНР водой возможно только после освобождения Славянска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что полноценное обеспечение региона водой станет возможным только после освобождения Славянска и восстановления канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом он заявил, выступая на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Пушилин отметил, что канал является сложным гидротехническим сооружением, требующим восстановления шести разрушенных насосных станций. Он подчеркнул, что построенный водовод Дон-Донбасс помог избежать гуманитарной катастрофы, но не может полностью покрыть потребности региона в воде. Пушилин добавил, что рассматриваются различные варианты стабилизации водоснабжения, включая строительство второй нити водовода.
— Прорабатываются все дополнительные варианты, которые могут стабилизировать ситуацию. На этом делаем основной акцент, чтобы сейчас была возможность пусть даже с подачей воды по графикам, пусть даже с определенными ограничениями, но создать стабильность в плане подачи воды, — цитирует Пушилина РИА Новости.
4 февраля Добровольческий корпус в составе российской группировки войск «Юг» сообщил, что недалеко от населенного пункта Часов Яр после перехода армии ВС РФ на канал Северский Донец — Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат Украины.