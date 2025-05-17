Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демограф увидел рациональное зерно в предложенной «демографической неделе»

В Госдуме предложили ввести для россиян дополнительный оплачиваемый отпуск, так называемую «демографическую неделю». Хотя такой вариант вызывает улыбку, в нём есть и рациональное зерно, заявил РИА «ФедералПресс» директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко.

Источник: Life.ru

Эксперт согласился с мнением автора предложения, что подобные меры действительно могут привести к росту рождаемости и привёл примеры успешных демографических акций.

«В Ульяновской области проводили акцию “Патриот”, где семьи, родившие ребёнка в день города, получали автомобиль. Это казалось шуткой, но в итоге зафиксировали всплеск рождений именно к этой дате», — рассказал Ткаченко.

Также он напомнил о традиции в Израиле, согласно которой молодожёнам запрещено работать сверхурочно в течение года после свадьбы. Это позволяет парам проводить больше времени вместе и снижает риск разводов.

«Загруженным современным парам действительно нужно время, чтобы побыть вдвоём. Мы все любим длинные праздники, когда можно отдохнуть и укрепить семейные связи. Почему бы не сделать такой отпуск регулярным?» — резюмировал эксперт.

В то же время депутат Светлана Бессараб назвала шуткой предложение о введении «демографической недели». Сейчас у большинства россиян сбалансированный рабочий график и достаточно времени для отдыха, считает она.