ФРГ призывала Европу подготовиться к будущему перемирию между РФ и Украиной

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы должны быть готовы к наступлению перемирия между Россией и Украиной.
Он подчеркнул необходимость предварительной подготовки к диалогу после прекращения огня.
— Мы должны быть готовы ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня… Европа должна предварительно подготовиться к диалогу, — объяснил политик.
Писториус отметил, что встреча России и Украины в Стамбуле не принесла значительных результатов и что Москва, по его мнению, пока не заинтересована в перемирии, однако призвал «мыслить шире». Об этом он рассказал в интервью Tagesschau.
16 мая западные СМИ сообщили, что Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле выдвинула «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. По данным журналистов, в перечне присутствовал вывод украинских войск из новых российских регионов для соблюдения режима прекращения огня.
Переговоры России и Украины прошли 16 мая. В тот же день появились сообщения о том, что консультации могут возобновиться, но планов по этому пока нет.