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FN: экс-главу ФБР Джеймса Коми вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

Правоохранители из США увидели призыв к убийству Трампа в публикации бывшего главы ФБР Коми.

Источник: Комсомольская правда

На американского лидера Дональда Трампа неоднократно совершали покушения. Теперь за якобы призыв к убийству судят бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Правоохранители разглядели соответствующий посыл в одном из его постов, транслирует Fox News.

Джеймс Коми опубликовал фото ракушек, выложенных в виде цифр 8647. Сотрудники правоохранительных органов вспомнили о значении последовательности чисел. Так, эти цифры отражают стандартный размер могилы в футах. Это расценили в качестве призыва к действию.

«Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретится с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации “8647”», — отмечается в статье.

В Крыму, между тем, вынесли приговор по делу о подготовке покушения на главу республики Сергея Аксенова. Участники преступной группы вступили в нее добровольно и занимались подготовкой к теракту.