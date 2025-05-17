Россиянам рассказали, что может омрачить жарку шашлыков на даче

В России за несоблюдение мер пожарной безопасности при жарке шашлыков предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напомнила представитель Союза садоводов РФ Людмила Бурякова, передает РИА Новости.
«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии 5 метров от домов и хозпостроек, расположенных на вашем участке», — отметила она.
Также необходимо расчистить землю на расстоянии двух метров от места жарки. Иначе может ждать административное наказание в виде штрафа.
Однако суммы штрафов могут вырасти до 10−20 тысяч рублей. Это связано с периодом, когда в регионах вводятся особые противопожарные режимы. За их нарушение следует и увеличение штрафной суммы.
Ранее «МК» писал, что российским дачникам могут выписать штрафы за нарушение режима тишины и выращивание отдельных видов растений.