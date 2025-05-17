Журналист высмеял Зеленского за встречу с европейскими лидерами в Тиране

Ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал встречу украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Тиране, которая проходила одновременно с переговорами в Стамбуле.
Опубликовав фотографию со встречи в соцсети X, Боуз назвал ее коалицией нежелающих встретиться с реальностью.
В пятницу, 16 мая, издание «Украинская правда», ссылаясь на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщило, что на встрече лидеров стран в рамках саммита в Албании президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
До этого Владимир Зеленский перед встречей со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве надел брюки задом наперед, чем вызвал бурную реакцию в Сети.
После этой встречи пользователи Сети также заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в ходе поездки на поезде в Киев.