Журналист высмеял Зеленского за встречу с европейскими лидерами в Тиране

После этой встречи пользователи Сети также заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в ходе поездки на поезде в Киев.