Актрису Эмму Стоун атаковала пчела на красной дорожке в Каннах

На американскую актрису Эмму Стоун напала пчела во время прохода девушки по красной дорожке на премьере нового фильма «Эддингтон» в Каннах, где Стоун позировала вместе с коллегами по картине. В это время ей пытались помочь актеры Педро Паскаль и Остин Батлер.