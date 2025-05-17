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Суд оставил в силе приговор российским бойцам за убийство в Волновахе

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненное заключение для двух российских военнослужащих, осужденных за убийства.

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненное заключение для двух российских военнослужащих, осужденных за убийства. Об этом свидетельствуют материалы дела, доступные РИА Новости.

В ноябре 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в лишении жизни двух и более лиц, включая несовершеннолетних, на почве политических, идеологических, расовых, национальных или религиозных противоречий (ст. 105 УК РФ), а также в незаконном вторжении в жилище (ст. 139 УК РФ). Обоим был назначен пожизненный срок. Осужденные обжаловали вердикт, однако апелляционная инстанция оставила его без корректировок.

«Судебный акт оставлен без изменения», — указано в постановлении.

Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, контрактники Сопов и Рау обвинялись в расправе над многодетной семьей Капканец в Волновахе (ДНР) в октябре 2023 года. Жертвами преступления стали девять человек, включая детей.