Суд оставил в силе приговор российским бойцам за убийство в Волновахе

В ноябре 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал Антона Сопова и Станислава Рау виновными в лишении жизни двух и более лиц, включая несовершеннолетних, на почве политических, идеологических, расовых, национальных или религиозных противоречий (ст. 105 УК РФ), а также в незаконном вторжении в жилище (ст. 139 УК РФ). Обоим был назначен пожизненный срок. Осужденные обжаловали вердикт, однако апелляционная инстанция оставила его без корректировок.