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В Кунгуре установят Железный трон из «Игры Престолов»

Кузнец Антон Киряков завершил работу над арт-объектом из сотен мечей.

Источник: Соцсети

Это одна из самых длительных и трудоемких моих работ, — признался кузнец из Кунгура Антон Киряков.

Мастер выковал Железный трон из популярного сериала «Игра Престолов». Для этого ему пришлось создать несколько сотен мечей. На работу над каждым у Антона Кирякова уходило по 3−4 часа. Над копией трона из сериала кузнец трудится с 2023 года.

На создание трона ушло несколько сотен мечей. Личная страничка героя публикации в соцсети.

После сборки трон будет установлен в Кунгуре как арт-объект. Напомним, ранее Антон Киряков создал и установил в родном городе металлическую скульптуру «Лыжник», арт-объект «Кунгур 360» из 100 тысяч гвоздей, собранных жителями города, «Скамью примирения».