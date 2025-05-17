В Кунгуре установят Железный трон из «Игры Престолов»

Мастер выковал Железный трон из популярного сериала «Игра Престолов». Для этого ему пришлось создать несколько сотен мечей. На работу над каждым у Антона Кирякова уходило по 3−4 часа. Над копией трона из сериала кузнец трудится с 2023 года.