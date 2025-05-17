Топ-5 главных новостей в Молдове 17 мая 2025: В Молдове в выходные холод, ливни и ледяной ветер; кто не откроет дверь, будет платить больше — в Кишиневе проверят счетчики; Симион обвиняет молдавские власт

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 17 мая 2025:
1. В Молдове холод, ливни и ледяной ветер: Такой подарок на выходные — хоть из дома не выходи.
2. Кто не откроет дверь, будет платить больше: В Кишиневе проверят счетчики горячей воды.
3. Проверки реже — цена больше: В Молдове техосмотр автомобилей подорожает на 20%.
4. Скандал на президентских выборах в Румынии: Джордже Симион обвиняет молдавские власти в фальсификации голосов.
5. В Молдове сегодня дешевле питаться мясом, чем фруктами, черешня по цене, как два кило свинины: Центральный рынок Кишинева становится местом для богатых — что почем.
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