Ким Чен Ын: Армия КНДР должна быть готова к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил авиаполк, входящий в состав первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где провел инспекцию боевых учений ВВС.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе учений отрабатывались навыки противовоздушной обороны, включая отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.
Также были испытаны новые виды оружия, в том числе дальнобойные управляемые бомбы.
По информации ЦТАК, лидер КНДР подчеркнул, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КДНР без колебании окажет России военную помощь, если США или другие западные страны нападут на нее.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о том, что роднит северокорейских военнослужащих с военными ВС РФ. При этом, по словам парламентария, участие в боевых действиях закалило дух бойцов из КНДР и обеспечило их ценным боевым опытом.