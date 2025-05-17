Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын: Армия КНДР должна быть готова к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил авиаполк, входящий в состав первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где провел инспекцию боевых учений ВВС.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил авиаполк, входящий в состав первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где провел инспекцию боевых учений ВВС.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ходе учений отрабатывались навыки противовоздушной обороны, включая отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

Также были испытаны новые виды оружия, в том числе дальнобойные управляемые бомбы.

По информации ЦТАК, лидер КНДР подчеркнул, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КДНР без колебании окажет России военную помощь, если США или другие западные страны нападут на нее.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о том, что роднит северокорейских военнослужащих с военными ВС РФ. При этом, по словам парламентария, участие в боевых действиях закалило дух бойцов из КНДР и обеспечило их ценным боевым опытом.