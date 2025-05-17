Ким Чен Ын: Армия КНДР должна быть готова к войне

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал о том, что роднит северокорейских военнослужащих с военными ВС РФ. При этом, по словам парламентария, участие в боевых действиях закалило дух бойцов из КНДР и обеспечило их ценным боевым опытом.