На выходных в Башкирии ожидается температура воздуха ниже нуля градусов

В Башкирии на наступивших выходных ожидается похолодание ниже нуля градусов. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 17 мая, обойдется без существенных осадков. Днем будет северный умеренный ветер, в некоторых городах и районах — порывы до сильного. Температура воздуха составит +17, +22°.
Завтра, 18 мая, вновь не будет осадков. Ветер — северо-западный, западный умеренный. Столбики термометров этой ночью опустятся до +3, +8°, местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2°, днем воздух прогреется до +17, +22°.
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