Сильные дожди и местами очень сильная жара ожидаются в субботу в Казахстане

В Карагандинской области, на западе, востоке Мангыстауской области, на севере области Ұлытау, на северо-западе, юге области Жетісу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей сохранится, на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.