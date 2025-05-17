Сильные дожди и местами очень сильная жара ожидаются в субботу в Казахстане

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-западе РК ожидается сильный дождь. На юго-востоке, востоке РК ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, юге РК шквал, на юге, юго-востоке пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе страны ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области, на западе, востоке Мангыстауской области, на севере области Ұлытау, на северо-западе, юге области Жетісу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей сохранится, на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской областей, на севере, востоке области Жетісу, на западе, севере, юге, в центре области Абай сохранится, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре области Ұлытау, на юге, юго-востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
«Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, в Алматинской, Карагандинской, областях, в областях Жетісу, Ұлытау, Абай, на юге Павлодарской областей сохранится сильная жара +35+37, в Жамбылской, Туркестанской областях сохранится сильная жара +40+44. Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, на юге Карагандинской области, областей Ұлытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу сохранится очень сильная жара +40», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, во второй половине дня порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +31+33.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем сильная жара +35+37.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем сильная жара +39+41.
В Акмолинской области на западе, севере и юге дождь. Днем +15+20, ночью +11+16.
В области Улытау на западе, севере и в центре утром и днем дождь. Днем +31+36, ночью +18+23.
В Карагандинской области без осадков. Днем +32+37, ночью +15+20.
В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +21+26, ночью +9+14.
В Атырауской области ночью на юге и востоке дождь. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Мангистауской области на северо-востоке и в центре дождь. Днем +24+29, ночью +12+17.
В Актюбинской области на юге, востоке и в центре дождь. Днем +13+18, ночью +8+13.
В Костанайской области на юге, востоке и в центре на юге, востоке и в центре дождь. Днем +16+21, ночью +8+13.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и юге, днем на всей территории дождь. Днем +16+21, ночью +10+15.
В Павлодарской области на западе и севере дождь. Днем +25+30, ночью +15+20.
В области Абай без осадков. Днем 32+37, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +30+35, ночью +13+18.
В Кызылординской области ночью на севере, днем на всей территории дождь. Днем +28+33, ночью +20+25.
В Туркестанской области без осадков. Днем +38+43, ночью +16+21.
В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +37+42, ночью +18+23.
В Алматинской области без осадков. Днем +34+39, ночью +17+22.
В области Жетысу тоже без осадков. Днем +34+39, ночью +18+23.
«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики, в связи с прогнозируемыми дождями, будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.