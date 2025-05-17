Нужен внимательный подход: Life.ru спросил, как сохранить рассаду томатов при перевозке на дачу

Также эксперт советует уделить особое внимание упаковке рассады. Идеальным вариантом будет использование специальных контейнеров или ящиков для рассады. Если таковых нет, можно воспользоваться обычными картонными коробками, предварительно укрепив их дно и стенки. Важно, чтобы растения в коробке стояли плотно, не болтались и не соприкасались друг с другом, чтобы избежать механических повреждений.