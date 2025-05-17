В Чикаго началась распродажа имущества нового Папы Римского

В Чикаго стартовал аукцион по продаже дома, в котором провел свое детство новый Папа Римский Лев XIV. Об этом сообщил телеканал АВС.
Начальная сумма жилищного лота составляет 250 тысяч долларов. Желающие приобрести папские квадраты с тремя спальными и двумя ванными комнатами должны заявить о своем желании до 18 июня. При этом собственники жилья могут завершить аукцион и раньше.
Коттедж уже пытались продать ранее. Но тогда сумма сделки составляла 200 тысяч долларов. Однако после того как Роберта Фрэнсиса Превоста избрали на пост понтифика, объявление было снято.
Избрание нового Папы Римского состоялось 8 мая. На этот пост впервые в истории римской церкви на престол Святого Петра взошел американец.
Ранее «МК» писал, что кардиналы изначально не планировали избирать американского священника новым Папой Римским. Предполагалось, что победит кто-то из более известных и опытных служителей, например, Пьетро Паролина или Маттео Дзуппи, либо «экзотические» кандидаты из Африки и Азии.