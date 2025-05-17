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Глава Минтруда оценил вероятность утверждения 31 декабря постоянным выходным днем

Министр труда РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости прокомментировал возможность закрепления 31 декабря в качестве официального нерабочего дня.

Министр труда РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости прокомментировал возможность закрепления 31 декабря в качестве официального нерабочего дня. По его словам, ни парламент, ни кабинет министров в настоящее время не рассматривают данное предложение.

Глава ведомства отметил, что для установления этого дня как выходного требуются соответствующие поправки в законы. «Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — заявил министр.

Он уточнил, что любой госорган вправе предложить такую идею, которая затем будет обсуждена на правительственном совещании и направлена в парламент для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Котяков сообщал, что в стране инициировали рассмотрение предложения объявить нерабочими днями период с 1 по 9 мая в 2026 году.