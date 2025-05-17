Фишер 2 «Затмение» 2025: леденящие кровь убийства и снова история, основанная на реальных событиях

Режиссёры первого сезона Сергей Тарамаев и Любовь Львова в создании второго сезона детективного проекта не участвовали. Создатели первого сезона не только внимательно изучали материалы дела Головкина, но и общались со следователями, которые участвовали в поимке серийного маньяка. Уже известно, что в продолжении сериала Евгений Боков избавится от своего акцента и перестанет «шокать». Боков захотел исправить произношение, когда решил остаться в Москве: ему надоело, что окружающие постоянно обращают внимание на его ростовский говор. Но на замену придёт другая привычка: следователь будет постоянно использовать в речи французские слова. А в память о прошлой назовёт свою собаку Шо. Во время съёмок в Абхазии фургон, в котором находилась гримёрка Ирины Старшенбаум, сорвался в пропасть. Никто не пострадал: в момент происшествия внутри не было ни самой актрисы, ни кого-либо из команды.