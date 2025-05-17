Аномально ранний сезон пуха в Казахстане: как защититься от аллергии

Врач, ассистент кафедры аллергологии и иммунологии Медицинского университета Астаны Жадра Салимжанова поясняет: сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако он раздражает слизистые оболочки глаз и носа, а также может переносить на себе пыльцу других растений — деревьев, трав — которая и вызывает аллергические реакции.