СМИ: экс-директора ФБР допросили из-за фото с ракушками

Спецслужбы США провели допрос бывшего главы ФБР Джеймса Коми в связи с публикацией фотографии, на которой ракушки выложены в форме цифр 8647. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. Президент США Дональд Трамп заявил, что данный пост интерпретировал как скрытую угрозу своей жизни.
Согласно данным NYT, допрос состоялся в вашингтонском офисе Секретной службы. Издание пояснило, что комбинация 8647 ранее использовалась противниками Трампа во время акций протеста. Как указывает Reuters, в словаре Merriam-Webster термин «86» имеет значение «ликвидировать», а цифра «47» соответствует порядковому номеру Трампа среди американских президентов.
Коми удалил спорное изображение из социальных сетей, пояснив: «Я не осознавал, что некоторые усматривают в этих цифрах связь с насилием. Эта мысль мне не приходила в голову, но я категорически против любых форм агрессии, поэтому пост был удалён».
Трамп в эфире Fox News обвинил экс-главу ФБР в подстрекательстве к убийству, заявив: «Даже ребёнок поймёт смысл этих чисел». Он также призвал Министерство юстиции инициировать официальное расследование инцидента.