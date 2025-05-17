Движение ограничат на Михалковской улице с 19 мая до 30 сентября

«С 19 мая до 30 сентября в зависимости от даты и времени на участке ул. Михалковская — от д. 65, корп. 1 до д. 48, корп. 2 — будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 19 до 24 мая с 1:30 до 5:30 на данном участке одну полосу закроют для движения, а с 25 мая до 30 сентября две полосы закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений, парковка будет запрещена.