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Движение ограничат на Михалковской улице с 19 мая до 30 сентября

Движение транспорта ограничат на ул. Михалковская с 19 мая до 30 сентября 2025 года из-за строительства инженерных сетей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 мая до 30 сентября в зависимости от даты и времени на участке ул. Михалковская — от д. 65, корп. 1 до д. 48, корп. 2 — будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 19 до 24 мая с 1:30 до 5:30 на данном участке одну полосу закроют для движения, а с 25 мая до 30 сентября две полосы закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений, парковка будет запрещена.