Юрист Адамс рассказал о новом способе обмана мошенников с графиком отключения воды

Аферисты придумали новый способ обмана россиян — они отправляют на адреса электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах фальшивые сообщения о якобы графике отключения горячей воды. Об этом рассказал юрист Давид Адамс.
В подобных письмах аферисты выдают себя за представителей управляющих компаний, муниципальных служб или портала «Госуслуги». Кроме того, в сообщении содержится ссылка, по которой они предлагают перейти, чтобы узнать об отключении воды по тому или иному адресу.
Если человек все же поддается и нажимает на нее, то его автоматически перенаправляют на поддельный сайт, либо на установку вредоносного ПО, отметил юрист.
Адамс уточнил, что в подобном случае в руках мошенников могут оказаться логины, пароли и банковские данные.
По словам эксперта, есть несколько отличительных признаков, по которым можно понять, является ли поддельным тот или иной сайт. Россиянам при переходе на опасные страницы в интернете следует обратить внимание на доменное имя, предупреждения браузера и стиль написания, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что аферисты придумали новый способ обмана граждан с использованием рассылки писем от сервиса Google.