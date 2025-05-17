Юрист Адамс рассказал о новом способе обмана мошенников с графиком отключения воды

В подобных письмах аферисты выдают себя за представителей управляющих компаний, муниципальных служб или портала «Госуслуги». Кроме того, в сообщении содержится ссылка, по которой они предлагают перейти, чтобы узнать об отключении воды по тому или иному адресу.