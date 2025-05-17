Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала «менее горячей» после его слов о ненависти

Президент США Дональд Трамп заявил, что его слова о ненависти в адрес Тейлор Свифт сделали популярную американскую певицу «менее горячей».

Источник: Life.ru

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал: “Я ненавижу Тейлор Свифт”, она стала менее горячей?» — написал Трамп в своих соцсетях.

Осенью прошлого года республиканец публично объявил о своей ненависти к Свифт после того, как она выразила поддержку сопернице Трампа на выборах главы государства — вице-президенту и кандидату от Демпартии США Камале Харрис. Тогда американские СМИ активно обсуждали, что поддержка Свифт может сыграть решающую роль в голосовании. Трамп в ответ предрек певице проблемы в бизнесе из-за её политических предпочтений.

В 2025 году Тейлор Свифт признали лучшей певицей XXI века. Она превзошла других исполнителей не только по популярности среди поклонников, но и по числу полученных наград и премий.