Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала «менее горячей» после его слов о ненависти

Осенью прошлого года республиканец публично объявил о своей ненависти к Свифт после того, как она выразила поддержку сопернице Трампа на выборах главы государства — вице-президенту и кандидату от Демпартии США Камале Харрис. Тогда американские СМИ активно обсуждали, что поддержка Свифт может сыграть решающую роль в голосовании. Трамп в ответ предрек певице проблемы в бизнесе из-за её политических предпочтений.