Истребитель МиГ-29 ВСУ сбила российская система ПВО С-400

Украинский истребитель МиГ-29, о ликвидации которого стало известно ранее, был поражен российским зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф». Об этом рассказал военный корреспондент Алексей Воевода.
По его словам, система С-400 действовала из укрытия. Для поражения цели потребовалось две ракеты.
МиГ-29 стал вторым истребителем, которого Украина лишилась 16 мая. В этот же день командование ВСУ подтвердило потерю F-16.
Уничтожение F-16 произошло в результате атаки беспилотника «Герань». Пилот увлекся преследованием дрона ВС России и допустил ошибку в пилотировании. Летчик успел катапультироваться, однако самолет потерпел крушение.
Накануне стало известно, что Польша снимает с вооружения истребители МиГ-29 и может передать их украинской армии.