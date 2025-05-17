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Истребитель МиГ-29 ВСУ сбила российская система ПВО С-400

ВВС Украины 16 мая лишились сразу двух истребителей.

Источник: Аргументы и факты

Украинский истребитель МиГ-29, о ликвидации которого стало известно ранее, был поражен российским зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф». Об этом рассказал военный корреспондент Алексей Воевода.

По его словам, система С-400 действовала из укрытия. Для поражения цели потребовалось две ракеты.

МиГ-29 стал вторым истребителем, которого Украина лишилась 16 мая. В этот же день командование ВСУ подтвердило потерю F-16.

Уничтожение F-16 произошло в результате атаки беспилотника «Герань». Пилот увлекся преследованием дрона ВС России и допустил ошибку в пилотировании. Летчик успел катапультироваться, однако самолет потерпел крушение.

Накануне стало известно, что Польша снимает с вооружения истребители МиГ-29 и может передать их украинской армии.