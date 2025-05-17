Дождливые и теплые выходные прогнозируют в Ростове 16 и 17 мая

На выходных в Ростове ожидается переменная погода. В субботу и воскресенье днем температура будет держаться в пределах +19…+23°C, а ночью опускаться до +10…+14°C.
Ветер в выходные дни преимущественно юго-западный и западный, слабый или умеренный, с силой около 4−8 м/с. Влажность останется высокой — около 57−69%, а давление будет колебаться в пределах 753−754 мм рт. ст.
17 мая, в субботу, днем будет солнечно и без осадков, вечером возможен дождь.
По прогнозам синоптиков в воскресенье, 19 мая, утром будет пасмурно, а во второй половине дня обещают осадки.
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