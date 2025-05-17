В Красноярске 17 мая обработают от клещей два парка, сквер и набережную

В Красноярске продолжается плановая обработка от клещей городских зеленых зон.
Сегодня в планах провести обработку от клещей в сквере Космонавтов, на набережной Хазрета Совмена, в парках Солнечная поляна и Сибсталь. Об этом сообщается в тг-канале мэрии Красноярска.
Красноярцев и гостей города просят воздержаться в ближайшее время от посещения этих мест, несмотря на теплую погоду.
Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая в Красноярских эко-парках «Гремячая грива» и «Юдинская долина» также прошла акарицидная обработка для борьбы с клещами.