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В Красноярске 17 мая обработают от клещей два парка, сквер и набережную

В Красноярске продолжается плановая обработка от клещей городских зеленых зон.

В Красноярске продолжается плановая обработка от клещей городских зеленых зон.

Сегодня в планах провести обработку от клещей в сквере Космонавтов, на набережной Хазрета Совмена, в парках Солнечная поляна и Сибсталь. Об этом сообщается в тг-канале мэрии Красноярска.

Красноярцев и гостей города просят воздержаться в ближайшее время от посещения этих мест, несмотря на теплую погоду.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая в Красноярских эко-парках «Гремячая грива» и «Юдинская долина» также прошла акарицидная обработка для борьбы с клещами.