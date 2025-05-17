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Público: Зеленский на встрече с РФ в Турции положился на буффонаду и опростоволосился

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил глупую ошибку во время проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле — он положился на буффонаду, которая действует только в Европе. Такое мнение выразили в газете Público.

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил глупую ошибку во время проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле — он положился на буффонаду, которая действует только в Европе. Такое мнение выразили в газете Público.

— Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента, которая имела большой успех в Европе, где ее обожают, но которая не имеет и намека на успех в России, — отметили в материале.

В издании также добавили, что встреча по урегулированию конфликта на Украине с треском провалилась из-за того, что Россия применяет сложную дипломатию — делегация из Москвы до последнего не дает раскрыть настоящие цели Кремля.

А буффонада президента Украины только благоприятствует эти планам, так как у России появляется больше времени, чтобы закрепить свои успехи.

Недавно ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал встречу Зеленского с европейскими лидерами в Тиране, которая проходила одновременно с переговорами в Стамбуле.