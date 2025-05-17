Украинский лидер Владимир Зеленский совершил глупую ошибку во время проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле — он положился на буффонаду, которая действует только в Европе. Такое мнение выразили в газете Público.
— Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента, которая имела большой успех в Европе, где ее обожают, но которая не имеет и намека на успех в России, — отметили в материале.
В издании также добавили, что встреча по урегулированию конфликта на Украине с треском провалилась из-за того, что Россия применяет сложную дипломатию — делегация из Москвы до последнего не дает раскрыть настоящие цели Кремля.
А буффонада президента Украины только благоприятствует эти планам, так как у России появляется больше времени, чтобы закрепить свои успехи.
Недавно ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал встречу Зеленского с европейскими лидерами в Тиране, которая проходила одновременно с переговорами в Стамбуле.