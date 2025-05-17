«Киев продемонстрировал недальновидность»: Раскрыта главная ошибка Украины на переговорах в Стамбуле

Диалог начался 16 мая в 13:30 по московскому времени и завершился через два часа. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским сообщила о достижении договоренностей по масштабному обмену пленными — 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украина запросила встречу на высшем уровне, и Москва приняла это предложение к рассмотрению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.