Испанское издание Publico пришло к выводу, что тактика Киева, основанная на дипломатии главы киевского режима Владимира Зеленского, не принесла успеха на переговорах с Россией в Стамбуле. Авторы материала отмечают, что подобный стиль, хотя и популярный в Европе, оказался бесполезным в диалоге с Москвой.
«Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента, которая имела большой успех в Европе, где ее обожают, но которая не имеет и намека на успех в России», — говорится в публикации.
Проблема украинской стратегии, по мнению журналистов, заключается в недооценке российской дипломатии, которая умело скрывает свои истинные намерения, нервируя противника. При этом публичные выступления Зеленского лишь играют на руку России, давая ей дополнительное время для закрепления текущих успехов.
«И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — заключили авторы.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча в Стамбуле изначально планировалась 15 мая, но украинская делегация не прибыла. Российские представители ждали коллег несколько часов, после чего переговоры перенесли на следующий день.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что представители Украины боятся разговаривать с делегацией России. Дипломат иронично отметила, что российская делегация состоит не из «актеров-недоучек и клоунов-наркоманов», которые лишь выдают себя за дипломатов, а из профессионалов высокого уровня, которые досконально владеют ситуацией.
Диалог начался 16 мая в 13:30 по московскому времени и завершился через два часа. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским сообщила о достижении договоренностей по масштабному обмену пленными — 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украина запросила встречу на высшем уровне, и Москва приняла это предложение к рассмотрению. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.