СМИ: 25-летняя американка рассказала о видениях после клинической смерти

Это привело её в белое помещение без выходов. Затем перед ней стали появляться фантастические ландшафты: заснеженные леса с неизвестными созданиями, с которыми она ощутила духовную связь. Когда Лафлерти мысленно выразила нежелание видеть снег, мгновенно наступила весна. Перед возвращением к жизни ей показалось, что вручили свиток с сакральным посланием. Очнувшись, она убеждена, что ей предназначена важная роль.