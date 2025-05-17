СМИ: 25-летняя американка рассказала о видениях после клинической смерти

25-летняя американка Брианна Лафферти, пережившая остановку сердца, рассказала о восьми минутах, когда её жизненные функции отсутствовали. В беседе с Daily Mail она описала свои ощущения, и сообщила, что ей казалось, что в параллельной реальности прошли месяцы.
После прекращения сердцебиения Лафферти сначала услышала голос, а затем оказалась в темноте, где испытала невероятную ясность сознания. Девушка вспомнила движение по туннелю, озарённому синим свечением, где видела символы бинарного кода — нули и единицы, которые, по её мнению, отражали математическую суть Вселенной.
Это привело её в белое помещение без выходов. Затем перед ней стали появляться фантастические ландшафты: заснеженные леса с неизвестными созданиями, с которыми она ощутила духовную связь. Когда Лафлерти мысленно выразила нежелание видеть снег, мгновенно наступила весна. Перед возвращением к жизни ей показалось, что вручили свиток с сакральным посланием. Очнувшись, она убеждена, что ей предназначена важная роль.
«Это преобразило мою жизнь», — призналась она.
Ранее сообщалось о россиянине, который за 12 часов пережил 18 остановок сердца, но выжил. После экстренных медицинских вмешательств мужчина находится в удовлетворительном состоянии.