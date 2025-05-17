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Daily Mail: 25-летняя американка рассказала о видениях после клинической смерти

Американка, пережившая клиническую смерть, рассказала о том, что она видела в течение восьми минут, пока ее сердце не билось. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью Daily Mail.

Американка, пережившая клиническую смерть, рассказала о том, что она видела в течение восьми минут, пока ее сердце не билось. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью Daily Mail.

Девушку зовут Брианна Лафферти, ей 25 лет. Как только ее сердце остановилось, она услышала неизвестный голос, после чего погрузилась в полную темноту.

По словам Лафферти, она прошла по туннелю, состоящему из голубого света и цифровых кодов. Последние, отметила американка, ощущались математической основой мироздания.

Далее она попала в белую комнату, в которой отсутствовали окна и двери. Затем перед ней стали возникать сюрреалистичные пейзажи, включая заснеженные леса, где обитали незнакомые существа.

Когда девушка мысленно выразила неприязнь к снегу, мгновенно наступила весна. Перед возвращением к жизни девушке показалось, что ей передали некий свиток с посланием.

Как только Лафферти проснулась, то сразу же поняла: у нее в мире есть особая миссия.

— Это изменило ход моей жизни, — цитирует ее слова издание.

Ранее нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит изучили более 70 случаев околосмертных переживаний (ОСП) и заключили, что существует иное измерение за пределами жизни и смерти.