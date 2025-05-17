Стало известно, когда актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию

Популярный российский актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил агент артиста Григорий Сухов.
— 27 мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 08:00, — уточнил он.
Также Сухов отметил, что Калюжный пока не знает, в каких войсках он будет служить, передает РИА Новости.
5 марта в отношении актера было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в российской армии. Позже в Сети появилась информация о том, что артист попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы решить проблемы с военкоматом. Подобные действия могли грозить ему тюремным сроком до двух лет.
Мать Калюжного тогда рассказала, что ее сын официально учится в московском финансово-промышленном университете «Синергия», поэтому проблем у него быть не должно. Позже актер все же пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования, и попросил отправить его на службу в оркестровые войска.
Уже в мае артист рассказал, что на данный момент он готовится к срочной службе в армии.