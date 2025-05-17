Стало известно, когда актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию

Мать Калюжного тогда рассказала, что ее сын официально учится в московском финансово-промышленном университете «Синергия», поэтому проблем у него быть не должно. Позже актер все же пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования, и попросил отправить его на службу в оркестровые войска.