Светящийся объект в небе заметили жители Иркутской области вечером 16 мая

Неопознанный объект в небе заметили жители Иркутской области вечером 16 мая. Сибиряки наблюдали, как яркая точка, окруженная туманным свечением, передвигалась по небу. Пользователи сети высказывали различные предположения, что это может быть. Как сообщил КП-Иркутск председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров, это был запуск очередной партии спутников Starlink.
— Снова «космическая медуза» над Приангарьем! Наши наблюдатели из Братска и Осы смогли запечатлеть явление в небе, — поделился он в своем тг-канале.
Запуск очередной партии спутников Starlink состоялся в 13:43 (21:43 по иркутскому времени) с космодрома Вандерберг. «Суету» в небе навела ракета Falcon-9. Астроном просит очевидцев присылать фото и описание явления. Необходимо уточнить направление полета.