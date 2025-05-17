Светящийся объект в небе заметили жители Иркутской области вечером 16 мая

Неопознанный объект в небе заметили жители Иркутской области вечером 16 мая. Сибиряки наблюдали, как яркая точка, окруженная туманным свечением, передвигалась по небу. Пользователи сети высказывали различные предположения, что это может быть. Как сообщил КП-Иркутск председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров, это был запуск очередной партии спутников Starlink.