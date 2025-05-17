Российский актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил РИА Новости агент артиста Григорий Сухов.
«Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — сказал он.
Сухов также добавил, что актер пока не знает, в каких войсках будет служить. При этом ранее Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска. По информации СМИ, артист планирует продолжить заниматься музыкой и творчеством в армии.
Напомним, на 26-летнего актера завели уголовное дело по статье об уклонении от прохождения службы в армии. Он сам явился к следователю и обязался пойти в армию весной 2025 года.
Как рассказала мама Калюжного, актер получил отсрочку от службы в армии, поскольку он учится в университете на очной форме и снимается в патриотических проектах. По словам мамы Глеба, он не может выбрать конкретную часть, так как всё будет зависеть от того, как распределит командование.