Российский актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Как рассказала мама Калюжного, актер получил отсрочку от службы в армии, поскольку он учится в университете на очной форме и снимается в патриотических проектах. По словам мамы Глеба, он не может выбрать конкретную часть, так как всё будет зависеть от того, как распределит командование.