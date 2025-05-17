В Уфе снесут два аварийных дома

Здания были признаны аварийными еще несколько лет назад и теперь окончательно подлежат сносу. Проект по их демонтажу является частью программы комплексного развития квартала, охватывающего улицы Интернациональную, Маяковского и Победы. Это еще один шаг к улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни в районе. Жильцам снесенных домов предоставят новое благоустроенное жилье.