В Уфе снесут два аварийных дома

В Уфе под снос попали два многоквартирных дома в районе Черниковка, расположенные по адресам Интернациональная, 65 и 67. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений.
Здания были признаны аварийными еще несколько лет назад и теперь окончательно подлежат сносу. Проект по их демонтажу является частью программы комплексного развития квартала, охватывающего улицы Интернациональную, Маяковского и Победы. Это еще один шаг к улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни в районе. Жильцам снесенных домов предоставят новое благоустроенное жилье.
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