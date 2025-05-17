Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе снесут два аварийных дома

В уфимской Черниковке снесут два дома.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе под снос попали два многоквартирных дома в районе Черниковка, расположенные по адресам Интернациональная, 65 и 67. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений.

Здания были признаны аварийными еще несколько лет назад и теперь окончательно подлежат сносу. Проект по их демонтажу является частью программы комплексного развития квартала, охватывающего улицы Интернациональную, Маяковского и Победы. Это еще один шаг к улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни в районе. Жильцам снесенных домов предоставят новое благоустроенное жилье.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.