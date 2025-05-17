Россиянам рассказали о категории граждан, которым повысят пенсию с 1 июня

Пенсионные выплаты с первого дня лета увеличатся у тех граждан, которые в мае текущего года достигли 80-летнего возраста. Об этом в субботу, 17 мая, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, данной категории россиян назначат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — прибавка составит 8728 рублей 73 копейки.
Помимо этого, в список на повышение выплат войдут инвалиды первой группы, если саму инвалидность установили в мае. Надбавка за уход за пожилыми составит 1314 рублей.
— Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно, — уточнил Виноградов.
Во время беседы с агентством «Прайм» он также добавил, что для повышения пенсии гражданам не нужно обращаться в Социальный фонд России (СФР) — все произойдет автоматически.
Недавно экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова рассказала, что для получения средней пенсии в 23 175 рублей необходимо зарабатывать минимум 55 180 рублей в месяц.